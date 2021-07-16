شاشات عملاقة بساحة تايمز سكوير.. "تركيا لا تقهر" أمام محاولة الانقلاب

عرضت شاشات كبيرة في ساحة "التايمز" وسط مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، مشاهد حول محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي في تركيا صيف 2016.

وبثت شاشات إلكترونية كبيرة -بينها شاشة ساحة "تايمز سكوير" الرقمية العملاقة- رسائل تم التأكيد فيها على بطولات الشعب التركي في صد محاولة الانقلاب و"انتصار الديمقراطية"، وأكدت أن "تركيا لا تقهر" أمام محاولة الانقلاب.

وعُرضت على الشاشات العملاقة التي توسطت الساحة أسماء الشهداء الـ 251 الأتراك الذين ارتقوا أثناء صد الانقلاب الفاشل، في ذكراه الخامسة، مرفقة بعبارة "أبطالنا".

وتبلغ مدة المقطع الذي تظهر فيه الصور والعبارات 20 ثانية، ويتم تكرارها كل دقيقتين طوال اليوم.

وعلى الجانب الآخر من المدينة، تجولت شاحنات تحمل شاشات تعرض صورا من صمود الشعب التركي ليلة 15 يوليو/تموز مرفقة بعبارة "انتصار الديمقراطية" وذلك في منطقة مانهاتن.

تجدر الإشارة أن الشاشة العملاقة في ساحة "تايمز سكوير" والشاحنات ذات الشاشات، نظمتها الجالية التركية في الولايات المتحدة، وستستمر في عرض محتواها حتى منتصف الليل بتوقيت نيويورك.

وعلى صعيد متصل، قامت الجالية التركية بحجز صفحة كاملة في صحيفة "واشنطن بوست" نشرت فيها أسماء شهداء ليلة 15 تموز، إلى جانب مطالب بتسليم زعيم التنظيم فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا إلى تركيا.

وحمل الإعلان عنوان "انتصار الديمقراطية"، وتضمن عبارة "العدالة المتأخرة ليست عدالة".

وشهدت تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.