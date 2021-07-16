مدافعون عن الديمقراطية يروون قصصاً حيةً من ليلة 15 يوليو 2016

لا تزال ذكريات ليلة 15 يوليو/تموز تدق بقوة أبواب الحياة اليومية لأولئك الذين حاربوا الانقلابيين قبل خمس سنوات، عندما حاولت جماعة غولن الإرهابية الاستيلاء على السلطة في تركيا من خلال المتسللين في الجيش.

إنهم فخورون بأفعالهم الشجاعة التي ساعدت في القضاء على المؤامرة المشؤومة بل يشعرون أنهم اليوم من المحاربين القدماء الذين صانوا كرامة الأمة وحريتها. وهم يتمتعون إلى الآن بنفس العزيمة والإصرار على فعل المزيد إذا ما اقتضى الأمر بالرغم من الإصابات البليغة التي لحقت بأجسادهم.

ومن بين هؤلاء المحاربين القدامى "يشار بارلاك" البالغ من العمر 52 عاماً الذي نزل إلى الشارع بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان أمته إلى عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الانقلابيين. وانضم "بارلاك" في تلك الليلة إلى المتجمعين في مركز للشرطة بالقرب من منزله في إسطنبول، وحاولوا منع الانقلابيين من احتلال المركز. وعندما علم أن الانقلابيين احتلوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "تي آر تي"، غادر "بارلاك" مركز الشرطة مع رفاقه متوجهين إلى المبنى المنكوب.

وفي طريقه إلى هناك، حذره ضابط شرطة من الاقتراب إذ قد يكون الأمر خطيراً. لكن "بارلاك" لم يتردد وواصل مسيرته مع مجموعة من رفاقه لأنه يؤمن بعدم وجود ما يدعو للخوف.

وقال وهو يسرد أحداث تلك الليلة بحماس: "لماذا يطلق الجنود النار علينا؟ هم بالنهاية جنودنا... هذا ما كنا نظن. تقدمنا مع مجموعة من 50 شخصاً... وقمت بتحية بعض الجنود. ثم بدأ هؤلاء الجنود وآخرون بإطلاق النار علينا".

ومضى "بارلاك" بالحديث قائلاً إن 3 أشخاص قتلوا على الفور وأصيب 49 آخرون من المجموعة. أما هو فأصيب بعدة رصاصات والكثير من الشظايا.

كما أطلق الانقلابيون النار على سيارات الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المرافق الصحية القريبة. وشعر هو وسط هذه الأحداث المتسارعة بالصدمة بينما قام ضابط الشرطة الذي حذره سابقاً بسحبه إلى جانب آمن ونقله إلى المستشفى.

وبالرغم من خضوعه للعديد من العمليات الجراحية وتعرضه لأضرار جسدية دائمة جعلته محتجزاً على عكازين مدى الحياة بعد إصابته بجروح خطيرة في تلك الليلة، ظل "بارلاك" شجاعاً وأكد بعيون ملتمعة أنه لن يتردد في محاربة الانقلابيين في المستقبل إذا لزم الأمر.

"تورغوت أصلان" وهو أحد المشاركين في التصدي للانقلابيين، قال إن القتال ضد منظمة غولن الإرهابية لا يزال مستمراً في تركيا ويجب على الناس من أجل ازدهار البلاد وتقدمها، توخي اليقظة والحذر ضد الجماعات الإرهابية، سواء كانت منظمة غولن الإرهابية أو جماعة أخرى.

وكان "أصلان" يشغل منصب رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة عندما أخذه الانقلابيون كرهينة ليلة محاولة الانقلاب.

وفي تلك الليلة قتل حارسه بينما أصيب هو في رأسه بجرحين خطيرين إثر مهاجمة أعضاء منظمة غولن الإرهابية له. وبالرغم من إصابته بجروح خطيرة، نجا "أصلان" وخضع لخمس عمليات جراحية في المخ وظل في غيبوبة لمدة 5 أشهر. وعندما استيقظ كان أول سؤال نطق به: "هل نجح فتح الله غولن؟"

وقال "أصلان" الذي يشغل أيضاً منصب كبير مستشاري الرئيس، إنه عندما كان رئيساً لقسم مكافحة الإرهاب أمر وحداته بمراقبة زعيم غولن الإرهابية وأتباعه عن كثب، وأصدر لاحقاً تقريراً من 60 صفحة أدى في النهاية إلى تصنيف المنظمة الإرهابية "جماعة إرهابية مسلحة".

وشدد على أن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي أبداً، ودعا أعضاء منظمة غولن الإرهابية إلى الاستسلام لينالوا جزاءهم العادل على جرائمهم التي ارتكبوها.

أما "جيدام سوروجو" والدة "يعقوب سوروجو" ضابط الشرطة الذي قُتل ليلة محاولة الانقلاب عندما قصفت طائرة إف-16 يقودها أحد الانقلابيين مقر الوحدات الخاصة لقوات الشرطة في أنقرة، فهي لا تزال تعيش أحداث تلك الليلة في قلبها وذكرياتها وهي مع شدة ألمها بفقد ولدها تشعر بالفخر والاعتزاز الكبيرين به.

وتزور الأم الثكلى بانتظام قبر ابنها وتدعو له ولجميع الأرواح الشجاعة الذين فقدوا حياتهم على أيدي أعضاء منظمة غولن الإرهابية بالرحمة والمغفرة، لكنها تشعر بالحزن في كل مرة تصادف فيها أطفال أصدقاء ابنها الراحل، لأنهم يذكرونها على الدوام بمستقبل "يعقوب" الذي لن يأتي أبداً.