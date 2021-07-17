الرئاسة التركية تدين اعتبار "العدل الأوروبية" حظر الحجاب "ليس تمييزاً"

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر "حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزاً".

وفي تغريدة له السبت، قال ألطون: " الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق".

ولفت أن قرار محكمة العدل الأوروبية "الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية".

وأضاف: "بدلاً من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوروبا احتضانه.. ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان".

وأمس الجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا".

وجاء قرار المحكمة رداً على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.