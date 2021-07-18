معارض سوري لـكليجدار أوغلو: سنعود أسرع مما تتصور إذا تحررنا من الأسد

بعث معارض سوري مقيم في تركيا، الأحد، برسالة إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، عقب تصريحاته حول اللاجئين السوريين، دعاه فيها إلى الكف عن استخدام السوريين في الحملات الانتخابية، مؤكداً له بأن مواطنيه سيعودون إلى بلادهم بأسرع مما يتصور في حال توفرت لهم البيئة الآمنة.

وتعهد كليجدار أوغلو في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر الجمعة بأنه في حال فوز حزبه بالانتخابات القادمة فإنه سيعمل على حل القضية السورية في غضون عامين، ووضع حد لوجود اللاجئين السوريين في تركيا.

من جهته، قال الدكتور ياسر العيتي -وهو معارض سوري أجبر على الخروج من سوريا عام 2014 واللجوء إلى تركيا بعد ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنية للنظام- في رسالته مخاطباً زعيم حزب الشعب التركي إن عودة السوريين لا تحتاج إلى عامين، مؤكداً أن معظم السوريين سيعودون "إذا توفرت لهم البيئة الآمنة والمحايدة التي تحفظ حياتهم وكرامتهم".

وأوضح العيتي في رسالته التي عنونها بـ"رسالة من مهجر سوري" أن السوريون لم يأتوا إلى تركيا طائعين، بل "مكرهين هاربين من الموت الذي سلطه عليهم نظام الأسد عندما طالبوا بحريتهم وكرامتهم".

وأضاف: "السوريون جاءوا إلى تركيا طلباً للأمان لأن طائرات الأسد والروس تمطرهم بالقذائف منذ عشرة أعوام.. مدن وبلدات بأكملها سويت بالأرض لأن سكانها طالبوا بالحرية".

وأردف بالقول: "نحن لا نريد أكثر من الحرية التي تتمتع بها سيد كمال ويتمتع بها الشعب التركي والتي تمكنكم من انتقاد رئيسكم دون أن تخافوا على أنفسكم من السجن أو الموت. الحرية التي هي حق لكل شعوب الأرض والشعب السوري ليس أقل شأناً".

ودعا المعارض السوري كليجدار أوغلو إلى عدم استخدام السوريين ورقة "في معاركم السياسية وحملاتكم الانتخابية وأن تستخدموا حكمتكم وإنسانيتكم للوقوف في وجه الحملات الظالمة التي تشن على السوريين".

وختم العيتي رسالته بالقول: "ساعدونا على تحقيق انتقال سياسي نتخلص فيه من حكم عائلة الأسد الاستبدادي ويحقق البيئة الأمنة والمحايدة وأعدك أن معظم السوريين في تركيا سيعودون إلى بيوتهم التي هجروا منها وبأسرع مما تتصور".