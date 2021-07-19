أردوغان: تركيا بدأت بتشييد مجمع رئاسي لجمهورية شمال قبرص

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده انتهت من إعداد مشروع المجمع الرئاسي لجمهورية شمال قبرص التركية وستبدأ ببنائه قريبا.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، في جلسة خاصة لبرلمان جمهورية شمال قبرص التركية، ضمن إطار زيارة يجريها للجزيرة.

وأفاد أردوغان أن قضية قبرص التركية قضية شعب كبير عرف بملحمته البطولية التي سطرها عام 1974.

وأوضح أن الذين توهموا أن بمقدورهم القضاء على القبارصة الأتراك اعتمادا على القوى التي يستندون إليها اصطدموا بالإرادة الفولاذية للشعب القبرصي التركي.

وأضاف: "لن نسمح لبعض الغافلين بغرس سهام الانفصال السامة في قلوب القبارصة الأتراك".

وأكد أن القبارصة الروم لم يتوانوا عن الاعتداء على أعراض وأرواح وممتلكات جيرانهم الأتراك عبر منظمة "ايوكا" الإرهابية، ولم ينظروا إليهم أبدا على قدم المساواة.

وتابع: "حتى لو أزعجت وحدتنا وتضامنا وأخوتنا مع قبرص التركية بعض الجهات في الولايات المتحدة إلا أننا سنمضي بحزم على هذا الطريق".

وشدد على أن الحل العادل والمستدام بقبرص لا يمكن أن يكون إلا بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق في الجزيرة.

وأردف: "علمنا التاريخ والتجارب المؤلمة التي اكتسبناها خلال هذه المرحلة أن الجانب الرومي ليس لديه نية لإنشاء دولة شراكة قبرصية".

وحول موقف الجانب الرومي في المباحثات القبرصية، قال أردوغان: "لم يعد بإمكاننا تصديقهم من الآن فصاعدا ولا يمكن أن نخسر 50 عاما أخرى".