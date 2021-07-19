أردوغان: تركيا تنوي إجراء محادثات مع طالبان بشأن مطار كابول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن بلاده تنوي إجراء محادثات مع طالبان بشأن موقفها من قيام أنقرة بإدارة مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأوضح أردوغان للصحافيين في إسطنبول "بإذن الله، سنرى أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع طالبان ونرى إلى أين ستأخذنا".

وتجري تركيا محادثات مع مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية بشأن عرض قدّمته أنقرة للمساعدة في ضمان أمن مطار كابول وعمله، وهو أمر أساسي لتمكين الدول من الإبقاء على حضورها الدبلوماسي في بلد يشهد معارك عنيفة بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.

وكان أردوغان قد بحث هذه المسألة مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي عقدت في حزيران/ يونيو.

وتنشر تركيا في أفغانستان مئات الجنود في إطار عمليات الناتو في هذا البلد إلا أن القوات التركية ليست قتالية.

وتجري أنقرة وواشنطن محادثات بشأن دعم الولايات المتحدة وحلف الأطلسي للمهمة التركية في أفغانستان مالياً ولوجستياً.

والأسبوع الماضي عبرت حركة طالبان عن رفضها بشدة إبقاء تركيا قوات في أفغانستان لحماية مطار كابول بعد إنجاز انسحاب القوات الأجنبية المرتقب بحلول نهاية آب/ أغسطس.

لكن الرئيس التركي انتقد موقف طالبان قائلاً "برأينا مقاربة طالبان حالياً ليست الطريقة التي يتعامل بها مسلم مع مسلم"، وحض الحركة المتمردة على وقف عملياتها العسكرية.

وتابع أردوغان "ندعو طالبان... لتظهر للعالم بأسرع ما يمكن أن السلام يسود في أفغانستان".