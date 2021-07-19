أردوغان: سنقضي العيد في ظروف أفضل مع سيطرتنا على الوباء

أفاد الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تركيا سيطرت هذا العام بشكل كبير على جائحة كورونا، وأنها اتخذت خطوات العودة للحياة الطبيعية لقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان الاثنين، بمناسبة عيد الأضحى، هنأ فيها المواطنين وتمنى الخير للأمة التركية والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء.

وقال الرئيس التركي: "سيطرنا هذا العام بشكل كبير على الوباء، واتخذنا خطوات العودة للحياة الطبيعية، وسنقضي عيدًا في ظروف أفضل".

وأكد أن جميع المؤسسات اتخذت الإجراءات اللازمة لقضاء المواطنين عطلة عيد الأضحى بشكل آمن، داعيا المواطنين إلى الالتزام بأخذ اللقاحات وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار أردوغان إلى أن مستوى التطعيم في البلاد جيد للغاية مقارنة مع المتوسط العالمي، مؤكدا عدم وجود أي مشاكل في توفير اللقاح.

وأضاف أنه يأمل في أن يكون اللقاح المحلي جاهزا للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أنهم يواصلون العمل على تنمية البلاد وتعزيز الاقتصاد الحقيقي عبر الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات بهدف بناء تركيا قوية وعظيمة.

هذا وتحتفل تركيا مع معظم الدول الإسلامية، الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك.