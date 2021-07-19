الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في منطقة "متينة" شمالي العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن تحييد الإرهابيين تم بواسطة مروحيات "أتاك" بعد رصدهم في إطار عملية "المخلب البرق" المتواصلة شمالي العراق.

وقالت الوزارة، إنها تواصل العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين.

وأطلقت تركيا عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة"، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الماضي، بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.