تركيا: آن الأوان للعمل من أجل حل الدولتين في قبرص

بمناسبة زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لقبرص في الذكرى الـ 47 لـ "عملية السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا في الجزيرة، صرح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الوقت قد حان للعمل من أجل "حل الدولتين" في جزيرة قبرص.

وأفاد ألطون في تغريدة، الاثنين: "تركيا والقبارصة الأتراك كانوا لعشرات السنوات في تعاون وثيق مع الأمم المتحدة لدعم السلام الدائم، حان الوقت للعمل من أجل حل الدولتين".

كما شارك ألطون مقطعا مرئيا بعنوان "المسألة القبرصية من الماضي إلى الحاضر: حل الدولتين".

وفي 20 يوليو/ تموز 1974، أطلقت تركيا "عملية السلام" في قبرص، بعد أن شهدت الجزيرة انقلابا عسكريا نفذه زعيم منظمة "إيوكا" الإرهابية، نيكوس سامبسون، ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، في 15 من الشهر نفسه.

وتعاني قبرص منذ ذلك الوقت، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.