وزير الدفاع التركي: الجيش يخوض النضال الأشمل منذ تأسيس الجمهورية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، إن جيش بلاده يخوض حالياً نضالًا هو الأشمل والأشد كثافة منذ تأسيس الجمهورية.

وأكد أقار في رسالة تهنئة نشرها بمناسبة عيد الأضحى، عزم وتصميم الجيش على مواصلة النضال ضد كافة أشكال التهديدات والمخاطر، في سبيل أمن البلاد والمواطنين.

وأوضح أن أفراد القوات المسلحة يعملون لحماية مصالح تركيا داخل البلاد وفي قبرص التركية وشمال العراق وسوريا.

وأشار إلى أنهم يؤدون مهامهم في الدول الشقيقة والصديقة كأذربيجان وليبيا وقطر والصومال وكوسوفو والبوسنة والهرسك من أجل إرساء السلام والاستقرار.

وهنأ أقار جميع أفراد الجيش التركي والجرحى وأسر الشهداء بعيد الأضحى، متمنيا لهم الصحة والسلامة والعافية.