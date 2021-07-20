أردوغان: مرعش القبرصية ستنهض مجددا في إطار القانون الدولي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن منطقة مرعش بجمهورية قبرص التركية، ستنهض مجددا في إطار القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية والحيوية بعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا.

وصرّح أردوغان بهذا الخصوص: "منطقة مرعش القبرصية ستستعيد أيامها الخوالي من خلال فتحها بطريقة لا تضر بحقوق أي شخص وفي إطار القانون الدولي".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستبدأ بمشاريع من شأنها إحياء منطقة مرعش القبرصية.

وأضاف أن جمهورية قبرص التركية بدأت تنهض على قدميها، وأن أنقرة ستعمل على توسيع مرحلة الرقمنة فيها.

وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.