أردوغان: مساواة القبارصة الأتراك في السيادة مفتاح حل أزمة الجزيرة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مفتاح حل أزمة جزيرة قبرص يكمن في إقرار مساواة القبارصة الأتراك في السيادة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في احتفالات "عيد السلام والحرية" بجمهورية قبرص التركية الذي يوافق يوم 20 يوليو/ تموز من كل عام.

وأوضح أردوغان أن القبارصة الروم لم يتخلصوا من عقدة اعتبار الأتراك أقلية في الجزيرة ورفضوا الحل القائم على العدالة، مبينًا أن الجانب الرومي يواصل مواقفه غير الصادقة والبعيدة عن حقائق الجزيرة.

وأكد الرئيس التركي مواصلة بلاده الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية، مشددًا على أن القبارصة الأتراك على حق في الجزيرة.

وأردف قائلا: "يوجد في صفوف قبرص الرومية من يتوق إلى مذابح ما قبل عام 1974"، وتابع: "مواقف الروم لم تتغير ويبدو أنها لن تتغير، لذا يجب ألّا ينتظر أحد منّا أن نعود لنقطة البداية بعد اليوم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن رفض "حل الدولتين" يعني تجاهل حقوق القبارصة الأتراك في السيادة والمساواة والاستقلال والاستحقاق.

واستطرد قائلا: "مهما مرت السنين 47 أو 147 أو 247 عاماً فإن الشعب القبرصي التركي لن يتنازل عن استقلاله وحريته".

وأضاف: "لا تنتظروا منا القبول ببقاء القبارصة الأتراك كأقلية تحت حكم إدارة الروم، ولا تنتظروا منا الاستغناء عن سيادة قبرص التركية".