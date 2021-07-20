تركيا تُدين هجوم "ليلة العيد" الإرهابي في بغداد

أدانت الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقاً شعبياً في العاصمة بغداد مساء الاثنين، وقدمت التعازي لحكومة العراق وشعبه في ضحايا الهجوم.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته الثلاثاء، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى جراء انفجار وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر في بغداد بيوم عرفة.

وأدانت الوزارة بشدة "الهجوم الإرهابي الغادر"، معتبرةً أن الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار في العراق.

وترحمت وزارة الخارجية على أرواح الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في الهجوم.

وأردف البيان: "نقدم تعازينا للحكومة العراقية ولشعب العراق الصديق والشقيق، ونجدد التأكيد على استعدادنا لتقديم كل أنواع الدعم للعراق في حربه ضد الإرهاب".

ومساء الاثنين، استهدف تفجير انتحاري، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، سوق "الوحيلات" الشعبي، بالتزامن مع شراء عائلات لمستلزمات العيد.

وأسفر الهجوم عن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحًا، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع العراقية.