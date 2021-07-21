قبرص التركية تنتقد تصريحات أوروبية بخصوص "مرعش"

انتقدت جمهورية قبرص التركية، تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن قرار إعادة افتتاح منطقة "مرعش" السياحية.

وكان بوريل أعرب عن أسفه حيال قرار قبرص التركية إعادة افتتاح منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوسا" على الخط الفاصل بين شطري قبرص التركي والرومي.

وقالت وزارة خارجية قبرص التركية في بيان، الأربعاء، إن مرعش أرض قبرصية تركية، وأن بلادها تمتلك حق السيادة المطلقة عليها.

وأوضح البيان أن تصريحات بوريل حول "مرعش" تؤكد مرة أخرى انحياز الاتحاد الأوروبي لصالح قبرص الرومية، وأكد أن قبرص التركية ستواصل بعزم مع أنقرة الدفاع عن مصالحها.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن منطقة مرعش ستستعيد أيامها الخوالي من خلال فتحها بطريقة لا تضر بحقوق أي شخص وفي إطار القانون الدولي.

وأجرى أردوغان زيارة إلى قبرص التركية يومي 19 و20 يوليو/ تموز الجاري شارك خلالها باحتفالات "عيد السلام والحرية" الموافق ذكرى انطلاق عملية السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وكانت "مرعش" مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عامًا.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد.