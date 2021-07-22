رئيس البرلمان التركي يبحث مع نظيره الجزائري القضية الفلسطينية

بحث رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي مع نظيره التركي مصطفى شنطوب، سبل العمل المشترك ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلاقاه بوغالي من شنطوب الخميس، وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري).

وذكر البيان، أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتطرقا إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لاسيما على المستوى البرلماني.

واتفقا على ضرورة مواصلة العمل في المستقبل، والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى، بحسب ذات المصدر.

وأضاف البيان، أن "المحادثة شكلت فرصة للمسؤولين لاستعراض مستجدات الساحة الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأكد بوغالي وشنطوب، استعداد الجزائر وتركيا لمواصلة دعم ونصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفق البيان.

كما شددا على "ضرورة العمل في مختلف المحافل البرلمانية من أجل تمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

ومنذ أبريل/ نيسان 2021، تشهد الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة مواجهات وأحداث متفاوتة بين إسرائيل والفلسطينيين، جراء اقتحامات إسرائيلية متكررة للمسجد الأقصى ومحاولات إخلاء أحياء فلسطينية بالمدينة المقدسة.

وتخلل تلك الأحداث، تصعيد عسكري بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة جرى بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، وأسفرت في المجمل عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف.