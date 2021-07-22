واشنطن تشدد على أهمية أن تقوم تركيا بتشغيل مطار كابل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تشغيل تركيا لمطار كابل الدولي يكتسب أهمية حيوية بالنسبة لواشنطن.

جاء ذلك في كلمة لمسؤولة الشؤون السياسية في الوزارة، فيكتوريا نولاند، خلال ندوة بعنوان "سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حول تركيا"، نظمتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن بلادها لديها تعاون وثيق مع تركيا في العديد من الملفات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وأوكرانيا وليبيا.

وأشارت إلى حماية تركيا ملايين السوريين في الجزء الشمالي من بلادهم من اعتداءات نظام الأسد، مشيرة إلى أن خطوتها هذه تحول دون حدوث أزمة لجوء عالمية.

كما أشادت باستضافة تركيا لـ 3.6 مليون لاجئ على أراضيها.

وفي سياق آخر، قالت المسؤولة الأمريكية إن توفير تركيا أمن مطار كابل وتشغيلها، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن ووجودها الدبلوماسي في أفغانستان.

ورحبّت باعتزام تركيا إبقاء قواتها في أفغانستان، تزامناً مع سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، جنودها من هناك.

ويعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى، وشريان حياة الشعب الأفغاني.

ويتم تأمين المطار من قبل القوات الجوية الأفغانية، وبشكل دوري من الوكالات العسكرية الأجنبية.

والثلاثاء، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرس إمكانية تشغيل مطار كابل في أفغانستان، في حال تلبية شروطها.