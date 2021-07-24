أردوغان: انضمام "هطاي" إلى تركيا عزز وحدتنا الوطنية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار انضمام ولاية هطاي إلى الوطن الأم، أضفى قوة على الوحدة والتكاتف الوطني في البلاد.

جاء ذلك في رسالة نشرها في وقت متأخر الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الـ82 لانضمام هطاي إلى تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن هطاي احتضنت الحضارات العريقة قرونا طويلة، وهي تشكل مركزا للأخوة والتسامح.

وشدد على أن قرار الانضمام الذي اتخذه مجلس هطاي الوطني بمحض إرادته، كان مؤشرا على الثقة ببلدنا، وأبرز مرة أخرى هويته السلمية والمحترمة للقانون لدى المجتمع الدولي.

وأضاف: "نسير نحو المستقبل بنفس الحزم والتصميم، كما كنا في الماضي، من خلال التشبث بقيمنا المشتركة".

وزاد: "بهذه الأفكار أهنئ بذكرى انضمام هطاي إلى الوطن الأم تركيا، وأتذكر بالرحمة كل من بذل جهودا في سبيل هذه القضية الوطنية، وخاصة المناضل مصطفى كمال، ورئيس هطاي آنذك طيفور سوكمان، وأحيي أهالي هطاي وجميع مواطنينا بأصدق مشاعري".

وفي 23 يوليو/ تموز 1939، انضمت هطاي بمراسم رسمية إلى الوطن الأم تركيا.

كما نشر الرئيس أردوغان رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ102 لـ"مؤتمر أرضروم" (بين 23 يوليو و7 أغسطس/ آب).

وقال أردوغان إنه تم في مؤتمر أرضروم الإعلان أمام العالم أجمع عن إرادة الشعب للدفاع والنضال المشترك وسط وحدة وتضامن ضد جميع أشكال الاحتلال والتدخل.

وأكد أن القرارات المتخذة في أرضروم حملت صفة "الإجماع الوطني" وكانت بمثابة الخطوات الأولى في الطريق الذي قاد حرب الاستقلال إلى النصر الكبير.

وتابع: "نواصل العمل بنفس العزم لترسيخ استقلالنا وحماية حقوقنا وتقوية بلادنا في جميع المجالات بدءا من الاقتصاد وحتى الدفاع والسياسة الخارجية".