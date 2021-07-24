تركيا: قرار لجنة اليونسكو بشأن "آيا صوفيا" متحيز ومسيس

رفضت أنقرة ما ورد في بيان لجنة التراث العالمي بشأن مسجدي "آيا صوفيا الكبير" و "كاريا" بإسطنبول، مؤكدة أنهما ملك للجمهورية التركية، وتتم حمايتهما بمنتهى الحرص في إطار القيم التاريخية والثقافية والدينية.

جاء ذلك، السبت، في رد خطي للمتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش، على سؤال حول قرار اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الذي اتخذته في جلستها الموسعة الـ44، بشأن الأماكن التاريخية لإسطنبول.

وأشار بيلغيتش إلى إعادة تحويل الصرحين المذكورين من متحف إلى مسجد العام الماضي بقرار قضائي، وأكد أن تحديد طبيعة استخدامهما أمر يتعلق بالحقوق السيادية لتركيا.

وشدد على أن أعمال الترميم والإجراءات الأخرى المتواصلة في المسجدين، لا تشكل أي تأثير سلبي من حيث معايير اليونسكو.

وأكد أن قرار اللجنة متحيز ومسيس، ويتناقض مع الواقع على الأرض وتقارير البعثة الاستشارية التابعة لليونسكو التي زارت تركيا.

وطالبت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة "اليونسكو" تركيا بتقديم تقرير لغاية 1 فبراير/ شباط 2022، حول إجراءات حماية مسجدي "آيا صوفيا" و"كاريا" في إسطنبول، والتعديلات التي طرأت عليهما.

وأعربت اللجنة عن "قلقها" من تحويل "آيا صوفيا" المدرج على لائحة التراث العالمي منذ عام 1985، إلى مسجد و"ما قد ينجم عن ذلك".

وفي 24 يوليو/ تموز 2020، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدا 481 عاما، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.