الرئيس الأنغولي في زيارة رسمية لتركيا بدعوة من أردوغان

يجري الرئيس الأنغولي جواو لورينسو زيارة رسمية إلى تركيا، الاثنين، بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تستمر الزيارة حتى الخميس 29 تموز/يوليو الجاري.

وأشار البيان إلى أنّ رئيسي البلدين سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير التعاون.

كما سيعقد الرئيسان التركي والأنغولي الذي تترأس بلاده حاليا منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، اجتماعين الأول ثنائي والثاني على مستوى الوفود.

ولفت البيان أنّ الرئيسين سيبحثان أيضا التطورات المتعلقة بالقارة الإفريقية والقضايا الإقليمية للبلدين والتطورات على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أي يوقع الجانبان على اتفاقيات تكون ركيزة للعلاقات بين تركيا وأنغولا.