تركيا تدين "الانقلاب" في تونس وتطالب بعودة الديمقراطية

أعربت الخارجية التركية عن "قلق عميق" جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس، فيما استنكر عدد من المسؤولين الأتراك ما وصفوه بـ"الانقلاب" الذي نفذه الرئيس قيس سعيد من خلال قراراته التي شملت أيضاً توليه السلطة التنفيذية بعد إعفاء رئيس الحكومة.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت".

من جهته، استنكر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تعليق العملية الديمقراطية في تونس، وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة".

وأردف: "ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار".

بدوره، وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب قرارات الرئيس التونسي بـ"الانقلاب على النظام الدستوري"، معتبراً أن الانقلاب العسكري أو البيروقراطي غير قانوني في كل مكان كما في تونس.

وعبر شنطوب عن اعتقاده بأن الشعب التونسي سيحمي النظام الديمقراطي الدستوري.

وجدد نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" نعمان قورتولموش، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت.

وأضاف قورتولموش: "نحن نقف ضد الانقلابات في أي مكان بالعالم من حيث المبدأ، لأنها تتجاهل الإرادة الحرة للشعب".

وأردف: "يتعين عدم انخراط أحد في عمل من شأنه تجاهل المطالب الديمقراطية للشعب ومحاولة القضاء عليها، في وقت بدأت فيه الديمقراطية بالنمو حديثا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا".