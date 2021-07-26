طائرة وزير الدفاع التركي تهبط اضطراريا في أضنة

هبطت طائرة تقل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اضطراريا، الاثنين، إثر اصطدام طائر بزجاج إحدى نوافذها ما أدى إلى تصدعه.

وغادر أقار رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، مطار غازي عنتاب (جنوب)، بعد إجرائهم جولة تفقدية للوحدات العسكرية بالقرب من الحدود مع سوريا.

وعقب إقلاع الطائرة التابعة لقيادة القوى الجوية بفترة قصيرة، اصطدم طائر بزجاج إحدى نوافذها ما تسبب في تصدعه.

وهبطت الطائرة اضطراريا في قاعدة عسكرية بولاية أضنة (جنوب) بعد أن غيرت مسارها إثر الحادثة.

وأشارت المعلومات إلى أن أقار والقادة العسكريين المرافقين له لم يصابوا بأي مكروه.