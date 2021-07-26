وزير الدفاع التركي: تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا ردا على استشهاد جنديين

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن جيش بلاده نفذ العمليات اللازمة ردا على استشهاد جنديين تركيين شمالي سوريا، وتم تحييد 12 إرهابيا حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات له خلال جولة تفقدية أجراها، الإثنين، رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، للوحدات العسكرية بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأفاد أقار أن الجيش التركي يواصل كفاحه ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا، سواء شرقي نهر الفرات أو غربه.

وتابع: "تحدث الإرهابيون عن ممر إرهابي بدعم من جهات معينة، قلنا منذ اليوم الأول إننا لن نسمح بحدوث ذلك".

وأوضح أن بلاده كافحت بشكل مكثف وشامل تنظيمي "داعش" و "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابيين، كما لم تفعل أي دولة أخرى، وذلك من خلال العمليات الناجحة التي نفذها الجيش التركي.

وأردف: "حيدنا آلاف الإرهابيين، بينهم 4 آلاف عنصر من داعش حيدهم جنودنا في اشتباكات على الأرض، لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك، القوات المسلحة التركية هي الوحيدة التي قامت بذلك".

وأشار أقار إلى استشهاد جنديين جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات" السبت الماضي، مؤكدا أن الجيش التركي نفذ العمليات اللازمة ردا على الهجوم.

واستطرد: "حيدنا حتى الآن 12 إرهابيا، وواثقون من أن هذا الرقم سيرتفع خلال الأيام القادمة".

وحول العمليات العسكرية شمالي العراق، أكد أقار استمرار عمليات "المخلب"، مؤكدا أنه لم يعد ثمة مكان في المنطقة هناك آمن للإرهابيين.

وأضاف: "تم تحييد 18 ألفا و292 إرهابيا منذ 24 تموز/يوليو 2015".

ولفت إلى تحييد 1581 إرهابيا في العمليات العسكرية شمالي العراق منذ مطلع عام 2021.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين وإصابة آخرين، في هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.