أردوغان: نتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع أنغولا إلى 500 مليون دولار

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلع بلاده لرفع حجم التبادل التجاري مع أنغولا إلى 500 مليون دولار سنويا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنغولي جواو لورنسو، عقب لقائهما في أنقرة، الثلاثاء.

وأعلن أردوغان أنه سيزور أنغولا مع وفد من رجال الأعمال، عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع أنغولا يبلغ 176 مليون دولار، مضيفا: "هذا قليل جدا للدولتين القويتين، هدفنا الوصول إلى 500 مليون دولار سنويا، في المرحلة الأولى".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا بوصفها دولة أثبتت نفسها في مكافحة الإرهاب، ستقف إلى جانب أنغولا أيضا في هذا المجال.