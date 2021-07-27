أردوغان يستقبل نظيره الأنغولي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الأنغولي جواو لورنسو، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة الرئيس الأنغولي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول الزعيمين إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والأنغولي وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وحيّا لورنسو حرس الشرف، ثم توجه الزعيمان لالتقاط صور أمام علمي بلديهما، وتوجها عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين، بقعد انتهاء اللقاء الثنائي بين الرئيسين، الذي يليه مؤتمر صحفي مشترك.

وحضر مراسم الاستقبال وزيرا الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية لطفي إلوان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الأتراك.