أمهات ديار بكر يواصلن اعتصامهن لليوم 694

تواصل الأمهات اعتصامهن أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" بولاية ديار بكر التركية، لليوم 694، للمطالبة باستعادة أبنائهن المختطفين لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأكدت الأم عائشة غل بيتشار، أنها ستواصل اعتصامها رغم التهديدات والإهانات التي تعرضت لها، من أجل استعادة ابنها مصطفى من أيدي إرهابي "بي كا كا".

وقالت: "نحن عازمون حتى النهاية لاستعادة أبنائنا بعد تعرضهم للخداع من حزب الشعوب، لأننا فقدنا أرواحنا، لن أغادر هذا المكان ما لم أستعد ولدي".

ودعت بيتشار كافة الأمهات والآباء للانضمام إلى اعتصام الأمهات المتواصل منذ قرابة عامين من أجل استعادة أبنائهم المختطفين.

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعمه لهن في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وكافة فئات المجتمع.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا المعتصمات.