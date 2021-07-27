استشهاد جندي تركي شمالي العراق في إطار عمليات المخلب

استشهد جندي تركي في منطقة عمليات "المخلب" شمالي العراق، التي تستهدف تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الجندي التركي استشهد في إطلاق نيران من جانب أعضاء من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأعربت الوزارة عن حزنها البالغ لاستشهاد الجندي، ودعت بالرحمة له، فيما قدمت التعازي لذويه وللقوات المسلحة وللشعب التركي كافة.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.