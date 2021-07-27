نائبان عربيان يحتجان بالكنيست على منع السفر لتركيا بحجة "كورونا"

احتج نائبان عربيان في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قرار الحكومة منع المواطنين من السفر إلى تركيا، ضمن دول أخرى، بداعي جائحة فيروس كورونا.

وقال النائبان أحمد الطيبي وأسامة السعدي، من القائمة العربية للتغيير، في تصريح مكتوب إنهما طرحا "قضية منع السفر إلى تركيا وإدراجها في قائمة الدول الحمراء، في لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أدرجت قبل أيام تركيا ضمن الدول الحمراء التي يمنع المواطنون من السفر إليها، بداعي انتشار جائحة كورونا.

وقال النائب أحمد الطيبي إن الحكومة أدرجت اليونان، ضمن القائمة الحمراء، لكنها عادت ورفعتها لأسباب "سياسية".

وأضاف "قبل أسبوعين نُشر تقرير، وفيه أسماء دول سيتم إدراجها لقائمة الدولة التي يمنع السفر إليها، ومنها اليونان؛ وبعد زيارة وزير الخارجية اليوناني (الأسبوع الماضي) تقرر عدم إدراجها في القائمة الحمراء، في حين أبقي اسم تركيا وجورجيا في القائمة".

وتابع الطيبي: "على وجه الخصوص، إبقاء تركيا بهذه القائمة، أضر بغالبية المواطنين العرب المسافرين إلى خارج البلاد، لأنها الوجهة السياحية الأولى".

واقترح النائب الطيبي أن "يكون هناك فحوصات قبل السفر وبعده، وما ينطبق على المسافرين إلى اليونان، أيضا يستطيع أن يلائم وينطبق على المسافرين إلى تركيا".

وأضاف "اتخاذ قرارات لها علاقة بجائحة صحيّة ضمن معايير السياسة لا يدل على مهنية، ويجب على وزارة الصحة إحالة جميع المعطيات على كل الدول سواء".

وتابع "فئة كبيرة من المواطنين اشتروا تذاكر سفر لتركيا، وبهذا المنع سيخسرون هذه المبالغ".