أردوغان: شعلة الغاز تضيء لأول مرة في البحر الأسود ولن تكون الأخيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن شعلة الغاز الطبيعي المُكتشف في البحر الأسود، تضيء لأول مرة وسط البحر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حفل إشعال الغاز المُكتشف في حقل صقاريا بالبحر الأسود.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "اليوم سنوقد ولأول مرة شعلة غاز البحر الأسود الذي اكتشفناه وبدأنا باستخراجه من مئات الأمتار تحت الأرض".

وأضاف أردوغان أن تركيا أنهت اعتمادها على الخارج من خلال الكفاءات الفنية التي أهلتها في أعمال حفر آبار الغاز الطبيعي.

وتابع قائلا: "يجب على الذين يحاولون التقليل من قيمة الغاز الطبيعي الذي اكتشفناه من خلال ادعاءات لا أساس لها من الصحة النظر جيدا إلى الشعلة المتقدة هنا اليوم".

ولفت أردوغان إلى أن آبار الغاز الطبيعي التي حفرتها تركيا في البحر الأسود ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأردف قائلا: "مع دخول غاز البحر الأسود حيز الاستخدام في المستقبل القريب، سنقلص اعتمادنا بشكل كبير على المصادر الأجنبية لتلبية احتياجاتنا من هذه المادة".

واستطرد: "حاول البعض ثنينا عن عمليات التنقيب بشتى الوسائل مثل العقوبات والتهديدات والابتزازات لكننا لم نخضع لأي منها".

وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لبدء المرحلة الأولى من استخراج غاز البحر الأسود في عام 2023.

وأضاف قائلا: "ما خاب من أمسك يد الصداقة الممدودة من تركيا التي تعتبر أقوى دولة في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي".