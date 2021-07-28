أمينة أردوغان: زيارة رئيس أنغولا ستعزز العلاقات بين بلدينا

أكدت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ثقتها بأن زيارة الرئيس الأنغولي جواو لورنسو لأنقرة ستعزز العلاقات بين البلدين.

وأعربت أردوغان في تغريدة، الأربعاء، عن سعادتها الكبيرة باستضافة عقيلة الرئيس الأنغولي آنا دياز لورنسو.

وأضافت: "أعتقد بأن هذه الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين"، مرفقة صورة لها مع آنا دياز لورنسو.

والثلاثاء، استقبل الرئيس التركي نظيره الأنغولي، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأبرمت تركيا وأنغولا 10 اتفاقيات شملت مجالات عدة، في مراسم حضرها الرئيسان أردوغان ولورنسو.