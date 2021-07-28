رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي يشدد على دور منظمات المجتمع المدني التركية

أكد نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، على أهمية دور منظمات المجتمع المدني التركية في أوروبا بالعمل مع نظيراتها الأوروبية لإيجاد حلول للمشاكل المشتركة، وتعزيز انضمام تركيا للاتحاد.

جاء ذلك في كلمة للسيد فاروق قايمقجي، الثلاثاء، في ختام برنامج حوار المجتمع المدني بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبرنامج دعم المجتمع المدني، الذي تنظمه الخارجية التركية بتمويل من "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام" (IPA)، بالعاصمة أنقرة.

وأعرب قايمقجي عن أمله في دمج المجتمع المدني ضمن عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أهمية التعاون الوثيق بين منظمات المجتمع المدني والعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة.

وذكر أن تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تستفيد من الأموال المقدمة من أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام.

وأكد إيلاء أنقرة أهمية لتخصيص جزء معين من هذه الأموال لمنظمات المجتمع المدني.

يشار أن الاتحاد الأوروبي يقدم قروض ما قبل العضوية لتركيا، عبر المشاريع والبرامج التي تهدف لتأمين الانسجام الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي بين الجانبين.