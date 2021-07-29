أردوغان: حشدنا كافة الإمكانات للسيطرة على حرائق الغابات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الدولة حشدت كافة إمكاناتها للسيطرة على حرائق الغابات في البلاد وإخمادها بشكل كامل.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان يجري اتصالات هاتفية مكثفة مع وزراء الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والبيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، والخارجية مولود تشاوش أوغلو، الموجودين في المناطق التي تشهد حرائق في الغابات، للاطلاع بشكل مستمر على التطورات والأعمال الجارية للسيطرة عليها.

وترحم الرئيس التركي على أرواح من فقدوا حياتهم في الحرائق، متمنيا السلامة للمواطنين المقيمين في المناطق المتضررة.

وأكد وقوف الدولة التركية إلى جانب مواطنيها المتضررين والعمل على تعويض خسائرهم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مصرع 3 مواطنين جراء الحرائق، وأشارت إلى تأثر 122 شخصا من الدخان، يخضع 51 منهم للعلاج.

وصباح اليوم، قال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي في تصريحات للصحفيين إنه تمت السيطرة على 31 حريقا اندلع في عموم البلاد، مشيرا أن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على 10 حرائق أخرى.