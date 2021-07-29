الاستخبارات التركية تقبض على عضو بارز في بي كا كا شمالي العراق

نجح جهاز الاستخبارات التركي في القبض على عضو بارز في منظمة "بي كا كا" الإرهابية، مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين أثناء محاولته الفرار من شمال العراق إلى أوروبا.

وأفاد مصدر أمني تركي، الخميس، أن جهاز الاستخبارات قبض على العضو في المنظمة الإرهابية جمشيد دمير (اسمه الحركي بيرو كاركر)، في شمال العراق قبل نقله إلى تركيا.

وأضاف أن دمير، مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وأوضح أن الإرهابي المذكور انضم إلى المنظمة الانفصالية في منطقة "أغري" التركية سنة 2009، قبل أن ينتقل إلى شمال العراق.

وكشف أن دمير قاد أنشطة "بي كا كا" في منطقتي كارا وقنديل بشمال العراق، قبل أن ينتقل إلى سوريا سنة 2014، ثم إلى مقر قيادة المنظمة بجبل قنديل.

وذكر أن جهاز الاستخبارات اعتقل الإرهابي في شمال العراق أثناء محاولته السفر إلى أوروبا.