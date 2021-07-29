الرئيس الأنغولي في جولة في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية

أجرى الرئيس الأنغولي جواو لورنسو جولة في رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة أنقرة.

وذكرت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، في بيان الأربعاء، أن لورنسو والوفد المرافق له زاروا المؤسسة بضيافة رئيسها إسماعيل دمير.

وأوضح البيان أن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، رافق الرئيس الأنغولي في الزيارة.

وأضاف أن الرئيس الأنغولي اطلع خلال الزيارة، على معلومات حول قدرات الصناعة الدفاعية التركية.

كما بحث الجانبان علاقات الصناعات الدفاعية للبلدين.

والثلاثاء، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان نظيره الأنغولي، جواو لورنسو،، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأبرمت تركيا وأنغولا، أمس، 10 اتفاقيات شملت مجالات عدة، في مراسم حضرها الرئيسان أردوغان ولورنسو.