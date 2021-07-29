رئيس البرلمان التركي يتفقد مدينة شوشة في إقليم قره باغ الأذربيجاني

قام رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بجولة تفقدية في مدينة "شوشة" المحررة في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وأطلعت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا، نظيريها شنطوب والباكستاني أسد قيصر، على معلومات عن المدينة، العاصمة الثقافية لبلادها.

وعقب التجول في المدينة، قال شنطوب للصحفيين إن أنقرة تتخذ خطوات لتعزيز أواصر الأخوة والصداقة مع الجمهوريات التركية وإضفاء الطابع المؤسساتي لها.

وأشار إلى أن المدينة تعرضت لدمار كبير جدا، مؤكدا استمرار أعمال إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار.

وأعرب عن أمله أن تصل "شوشة" في بضعة أشهر إلى الوجه الحقيقي الذي يليق بالعاصمة الثقافية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.