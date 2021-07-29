رئيس مجلس الشورى البحريني يستقبل السفيرة التركية في المنامة

استقبل رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، السفيرة التركية في البحرين، إيسن تشاكيل، في العاصمة المنامة، وأشاد في اللقاء بالعلاقات التاريخية بين بلاده وتركيا.

فقد أفادت حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن "رئيس مجلس الشورى أشاد خلال لقائه تشاكيل بمسيرة العلاقات التاريخية التي جمعت مملكة البحرين والجمهورية التركية، وما تخللها من زيارات متبادلة لمسؤولين وبرلمانيين".

كما أشاد الصالح بـ"أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد من بينها المجالات الاقتصادية والتجارية والعمل التشريعي".

من جانبها، أعربت السفيرة التركية عن "تقديرها واعتزازها بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".

وأكدت "الحرص على توسيع مجالات التعاون بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة"، وفق المصدر ذاته.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أشادت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، أيضا بالعلاقات الطيبة التي تجمع بلادها مع تركيا، حين استقبالها السفيرة التركية ببلادها، بحسب الوكالة البحرينية.