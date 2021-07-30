أردوغان يبحث التطورات في تونس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في تونس.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، بحث أردوغان والمنفي، الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات في تونس، إلى جانب المستجدات الإقليمية.

والخميس، أفاد بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن أردوغان والمنفي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من القضايا والملفات المشتركة.

ووفق البيان "أكد الجانبان خلال الاتصال (الذي جاء من الرئيس أردوغان) حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأشاد الرئيس أردوغان بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين مؤكداً الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا، وفق المصدر نفسه.

وأضاف البيان: "كما تباحث الطرفان في مستجدات الوضع في تونس. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المنفي الحرص الشديد على استقرار الوضع في تونس، مشدداً أن استقرارها من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل".

وتابع: "وفي نهاية الاتصال اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".