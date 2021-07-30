أردوغان يبحث مع نظيره الجزائري الوضع في تونس

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون التطورات في تونس، وذلك بعد أيام من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد القاضية بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان والتي وصفت بـ"الانقلاب".

وقالت الرئاسة التركية في بيان الجمعة إن الزعيمين التركي والجزائري تناولا قضايا المنطقة وفي مقدمتها التطورات في تونس.

من جهتها، أفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان الخميس، بأن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من أخيه رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية".

وأضافت: "سمحت المكالمة، باستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع السائد في المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

والجزائر أحد أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية ويتراوح حجم المبادلات التجارية بينهما حاليا بين 3.5 و4.2 مليارات دولار، ويسعى الجانبان إلى رفعه فوق عتبة 5 مليارات دولار في أقرب وقت وفق تصريحات رسمية سابقة.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي قال تبون في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية إن بلاده "تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار دون أي مطالب سياسية مقابل ذلك".

وسابقاً أعلن الرئيس الجزائري أن بلاده في تشاور دائم مع تركيا حول قضايا المنطقة على رأسها الأزمة الليبية.