اليونان تعرض على تركيا المساعدة في مكافحة حرائق الغابات

عرضت اليونان استعدادها للمساعدة في إخماد حرائق الغابات المندلعة في مناطق مختلفة من تركيا، في حال الحاجة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الخميس.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن ديندياس عرض على تشاوش أوغلو المساعدة في حال لزم الأمر.

بدوره شكر تشاوش أوغلو نظيره اليوناني على العرض.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مصرع 3 مواطنين بسبب الحرائق، وأشارت إلى تأثر 122 شخصا من الدخان، يخضع 51 منهم للعلاج.

وصباح اليوم، قال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي في تصريحات للصحفيين إنه تمت السيطرة على 31 حريقا اندلع في عموم البلاد، مشيرا أن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على 10 حرائق أخرى.