تركيا: البطريركية الرومية في إسطنبول هي من يرفض فتح مدرسة الرهبان

أكدت وزارة الخارجية التركية على لسان الناطق الرسمي، تانجو بيلغيتش أن البطريركية الرومية في إسطنبول رفضت فتح مدرسة الرهبان وفقًا للتشريعات التركية منذ 50 عامًا.

جاء ذلك في تغريدة، الخميس، رداً على تصريحات نظيره الأمريكي نيد برايس حول مدرسة الرهبان في جزيرة هيبلي بمدينة إسطنبول.

وكان برايس نشر تغريدة على تويتر في هذا الشأن قائلا: "قبل خمسين عامًا، أدى تأميم تركيا للتعليم العالي إلى إغلاق مدرسة الرهبان في جزيرة هيبلي Heybeliada".

وأضاف: "نواصل دعوة الحكومة التركية إلى احترام الحرية الدينية باعتبارها حق من حقوق الإنسان العالمية، والسماح للمدرسة بتعليم وتدريب رجال الدين الأرثوذكس بحرية"، على حد قوله.

يذكر أن مدرسة الرهبان في جزيرة "هيبلي"، الواقعة فى بحر مرمرة، قبالة سواحل مدينة إسطنبول، أغلقت عام 1971، في رفض للالتزام بالقانون التركي، بعد أن عملت على مدى 140 عاما، كمدرسة لإعداد رجال الدين، خرجت خلالها قرابة 1000 راهب.