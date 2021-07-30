رئيس البرلمان التركي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش

أرسل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مهنئاً نظيره المغربي حبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش، بعيد العرش.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان أن شنطوب أرسل الجمعة، برقية تهنئة لكل من المالكي وبنشماش بمناسبة عيد العرش في الذكرى الثانية والعشرين لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد.

وأكد شنطوب على إيلاء بلاده أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع المغرب في كافة المجالات.

وشدد على أهمية تبادل الزيارات بين برلماني البلدين، ودورهما في تطوير العلاقات.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، في يوليو/تموز 1999، بعد وفاة والده الراحل الملك الحسن الثاني.