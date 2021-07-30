وزير الدفاع التركي ونظيره الأفغاني يبحثان الوضع الأمني الإقليمي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، مع نظيره الأفغاني باسم الله خان محمدي، العلاقات الثنائية والوضع الأمني الإقليمي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي بين أقار ومحمدي.

وأضافت أن الوزيرين تناولا أيضا ملف الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وبحسب البيان، أكد أقار خلال الاتصال، إبداء تركيا وأفغانستان تضامنهما في مواجهة الصعوبات التي واجهتهما على مر التاريخ.

وأشار إلى أن تركيا تواصل أنشطتها منذ فترة طويلة من أجل استقرار ورخاء أشقائها الأفغان.

ولفت إلى أن تركيا ستواصل البقاء إلى جانب الشعب الأفغاني طالما أراد ذلك، مشيرا إلى أهمية إبقاء عملية السلام حية في أفغانستان.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية بأمر من الرئيس جو بايدن في أبريل/ نيسان الفائت، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.