أردوغان يتعهد بتسهيلات للمناطق المتضررة وعقاب رادع للمتورطين

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقديم تسهيلات ومزايا للمواطنين المتضررين من حرائق الغابات في البلاد، وتوعد كل من يثبت تورطه بعقاب رادع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، السبت، إثر تفقده منطقة مانافغات التي تتواصل فيها حرائق الغابات بولاية أنطاليا، جنوبي تركيا.

وقال الرئيس أردوغان: "خصصنا 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة جراء الحرائق".

وأكد أنه سيتم الانتهاء من بناء المنازل في المنطقة المنكوبة وفقا للهندسة المعمارية المحلية، في غضون عام.

وأعلن تأجيل تسديد الضرائب والقروض التجارية والزراعية في المناطق المنكوبة.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم مساعدات بدل إيجار لأصحاب المنازل المحترقة والمتضررة، إضافة إلى تغطية الأضرار في الزراعة والثروة الحيوانية والدفيئات.

وأضاف: "سنمنح تسهيلات مالية للتجار ونقدم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنبدأ إعادة إعمار المنازل خلال شهر".

وأشار إلى أن تركيا في المركز الأول بين الدول التي تتصدى للحرائق بأسرع طرق التدخل وأكثرها فاعلية، وأقلها تعرضا للضرر، بحسب تقييمات المنظمات الدولية.

وأوضح أردوغان، أن فرق إطفاء حرائق الغابات تعمل عبر 4300 مركبة وأكثر من 21 ألف فرد في جميع أنحاء تركيا.

وبيّن أن الطائرات المسيرة وفرت فرصا كبيرة للكشف السريع عن الحرائق والسيطرة عليها قبل أن تتسع.

من جهة أخرى، أكد الرئيس أردوغان أنه بحسب المادة 169 من الدستور التركي، لا يجوز استخدام المناطق المحترقة لأغراض أخرى، وسيتم تشجيرها مجددا.

وأفاد أن إعادة تشجير المناطق المحترقة ستبدأ مع بداية هطل الأمطار.

وذكر أن 3 مواطنين فقدوا حياتهم جراء حرائق المنطقة (أنطاليا)، فيما أصيب 334 آخرون جميعهم تقريبا غادر المراكز الطبية.

كما توعد الرئيس أردوغان كل من يثبت تورطه في الحرائق بعقاب شديد.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي اعتبرها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى عصر السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.