أردوغان يشكر روسيا لمساعدتها في إخماد الحرائق

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تقديم المساعدة لإخماد حرائق الغابات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين، السبت، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتقدم أردوغان بالشكر إلى بوتين لتخصيص روسيا 5 طائرات من طراز "إليوشين-76" بخزانات تتسع لـ40 طنا من المياه، و3 مروحيات إطفاء إضافية لمساعدة تركيا في إخماد الحرائق.

بدوره، عبّر بوتين عن تمنياته بالسلامة لتركيا وشعبها.

في السياق ذاته، قال الكرملين في بيان، إن بوتين وأردوغان تناولا هاتفيا حرائق الغابات.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أكدا على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة هذا النوع من الكوارث الطبيعية، وأن بوتين أوضح أن بلاده ستواصل مساعدة تركيا في إخماد هذه الحرائق.

وأضاف البيان أن أردوغان وبوتين تناولا أيضا العلاقات الثنائية، حيث أكدا على أن الاجتماع الـ17 للجنة الاقتصادية المشتركة الذي انعقد في موسكو، الجمعة، مضى بشكل إيجابي.

واتفق أردوغان وبوتين على استمرار الاتصالات بين البلدين في مختلف المستويات، في إطار مواصلة التعاون والعمل المشترك لتنفيذ الاتفاقيات القائمة في مجالات عديدة مثل التجارة، والاقتصاد، والطاقة.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين وعثمانية والتي اعتبرها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

والسبت، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق في تركيا إلى 6 أشخاص، فضلا عن إصابة العشرات بجروح، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.