تركيا.. بدء تحقيق في مؤشرات حول صلة الإرهاب بحرائق الغابات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء تحقيق في مؤشرات حول صلة الإرهاب بحرائق الغابات في البلاد.

جاء ذلك في كلمة، مساء السبت، أمام حشد من المواطنين في قضاء مرمريس بولاية موغلا التي تتواصل فيها الحرائق، عقب جولة تفقدية بالمنطقة.

وأضاف: "في حال تأكدنا من وجود صلة للإرهاب بحرائق الغابات، وقد توصلنا إلى بعض المؤشرات، فإننا سنتابع الأمر حتى النهاية ونقوم بما يلزم".

وجدد الرئيس أردوغان توعده بعقاب شديد لكل من يثبت تورطه في نشوب الحرائق.

من ناحية أخرى، أشار أردوغان إلى زيادة عدد طائرات الإطفاء عبر الدعم الوارد من دول عدة ليبلغ 16، مع الطائرات القادمة لا سيما من روسيا بالإضافة إلى إيران وأوكرانيا.

ولفت إلى مشاركة 45 مروحية في إطفاء الحرائق، وتقديم 9 طائرات مسيرة دعما للعمليات.

وأكد أنه ستتم إعادة تشجير المناطق التي أتت عليها النيران، وتعويض المواطنين المتضررين من الكارثة.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة إلى 6 وفيات وعشرات الإصابات، حتى مساء السبت، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.