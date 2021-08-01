أردوغان يبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع رئيسي وزراء إثيوبيا وجورجيا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات الإقليمية مع رئيسي الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والجورجي إيراكلي جاريباشفيلي.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين، الأحد، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان عن شكره لجاريباشفيلي بشأن تضامنه واستعداد بلاده لتقديم المساعدة لتركيا في مواجهة الحرائق المتواصلة.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أصبحت أكثر جدوى في مثل هذه الأيام، مضيفا أن جورجيا تعتبر مفتاحا للتعاون الإقليمي في المنطقة.

وأكد الرئيس التركي على أهمية العمل الثنائي معا من حيث كفاءة وأمن خطوط النقل الإقليمية ونقل الطاقة، معربا عن رغبته في إحياء الآلية الثلاثية بين تركيا وجورجيا وأذربيجان التي تم تنفيذها بنجاح من قبل الوزراء والنواب في الدول الثلاث.

وفي اتصاله مع رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أردوغان إيلاء تركيا مزيدا من الأهمية لاستقرار إثيوبيا.

كما أكد أن تركيا ستواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا.