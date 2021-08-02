إسطنبول تنظم المعرض الرابع المتخصص للجامعات الخاصة

شهد معرض الجامعات التركية الخاصة بدورته الرابعة في مدينة إسطنبول، أمس، مشاركة كبيرة من المئات من الطلاب العرب.

ووفق مراسلة الأناضول، شاركت في المعرض 18 جامعة تركية و6 مدارس خاصة، ومئات الطلاب من الجاليات العربية المختلفة.

وتضمن المؤتمر عدة فعاليات وندوات سلطت الضوء على أنظمة التعليم في تركيا وامتحانات القبول الجامعي.

وقال منظم المعرض، باسل مادون، للأناضول: "المعرض يستهدف الجاليات العربية المتواجدة في تركيا".

وأضاف: "ستقدم الجامعات منحا كاملة لـ5 طلاب وسيستفيد معظم الطلاب الحاضرين من خصم يصل إلى 80 بالمئة من جامعتي قدير هاس وابن خلدون".

وأوضح مادون أن المعرض يستهدف جمع طلاب الجامعات والمدارس وذويهم والمهتمين بالتعليم مع المدارس والجامعات الخاصة المتواجدة في إسطنبول، إضافة إلى تقديم منح لتعليم اللغة الإنجليزية والتركية.

وأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية لجامعة ابن خلدون، أنس يلمان، للأناضول على أهمية توجه الطلاب إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية وموازنتها مع الدراسات العلمية الأخرى.

وأوضح أن لتلك العلوم دورا كبيرا في إصلاح وإعمار المجتمع ووضع أسس ممنهجة للمستقبل.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان 2019، قالت أليف ده واجي، نائبة مدير معارض قطاع التعليم في الخارج بتركيا للأناضول، إن نحو 170 ألف طالب أجنبي يتابعون دراستهم في الجامعات التركية.

وأضافت آنذاك أن "أغلبهم يفضلون تركيا لدراسة مرحلة الليسانس، ومعظمهم من دول مثل سوريا والعراق وأذربيجان، فيما تعتبر تخصصات العلوم الصحية والإدارة الأكثر من حيث إقبال الطلاب عليها".