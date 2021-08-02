الاتحاد الأوروبي يرسل 3 طائرات إلى تركيا للمساعدة في مكافحة الحرائق

قامت تركيا قامت بتفعيل "آلية الحماية المدنية" التابعة للاتحاد الأوروبي، وبناء عليه، اتخذت مفوضية الاتحاد الأوروبي الإجراءات اللازمة لإرسال 3 طائرات إلى تركيا كاستجابة لحالات الطوارئ لمساعدتها في إخماد حرائق الغابات.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان الأحد، أنه سيتم إرسال 3 طائرات من طراز "كنداير" واحدة من كرواتيا، وطائرتين من إسبانيا.

وذكر البيان، أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في الاتحاد الأوروبي على اتصال منتظم بالسلطات التركية.

بدوره، صرح مفوض إدارة الأزمات الأوروبي جانيز لينارتشيتش، أن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع تركيا في هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف لينارتشيتش قائلا: "نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة"، بحسب البيان.