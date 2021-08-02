تشاوش أوغلو يشكر نظيره الإسباني على دعم جهود مكافحة حرائق الغابات

تقدم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بالشكر لنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، لإرسال إسبانيا طائرتي إطفاء للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات في تركيا.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، الاثنين، أن تشاوش أوغلو أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني ألباريس.

وأوضحت، أن تشاوش أوغلو شكر ألباريس على المساعدة المقدمة من إسبانيا في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

واندلعت خلال الأيام الأخيرة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.