تركيا تبدأ بإنشاء خط أنابيب في قاع البحر الأسود لنقل الغاز إلى اليابسة

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إن تركيا بدأت بإنتاج الأنابيب التي ستشكل خط نقل الغاز الطبيعي الذي اكتشف مؤخراً في البحر الأسود عبر قاع البحر إلى اليابسة.

وقال "فاتح دونماز" إن خط أنابيب قاع البحر الذي يمتد حوالي 169 كيلومتراً وسيربط الآبار في حقل غاز صقاريا بالشبكة الرئيسية، من المقرر أن يوضع في الخدمة عام 2022.

وغرد "دونماز" على تويتر قائلاً: "العد التنازلي لغاز البحر الأسود مستمر". "بدأ الإنتاج الأول لخط الأنابيب البالغ طوله 169 كيلومتراً الذي سيتم تركيبه في قاع البحر صيف عام 2022".

وكانت تركيا أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها اكتشفت 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافي في بئر "أماسرا -1" في حقل صقاريا الشمالي، ما رفع إجمالي الاكتشاف في المنطقة إلى 540 مليار متر مكعب.

وفي العام الماضي، اكتشفت سفينة الفاتح خلال تنقيبها عن الغاز 405 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر "تونا 1" على بعد 170 كيلومتراً قبالة ساحل البحر الأسود في أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البلاد.

وتهدف أنقرة إلى بدء ضخ الغاز من حقل صقاريا إلى شبكتها الرئيسية عام 2023، مع بدء إنتاج مستدام ومستقر عام 2027 أو 2028.

وأوضح "دونماز" أنه تم تحديد مسارات خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بالقول: "أنهينا اختبارات التآكل كما حددنا المؤهلات الفنية للسفن التي ستتولى بناء الخط".

تجدر الإشارة إلى أن نقل الغاز إلى البر الرئيسي سيتم على 3 مراحل، وأن المرحلة الأولى من تصميم أنظمة إنتاج الغاز الطبيعي في قاع البحر قد أنجزت بالفعل.

وأكد "دونماز" أنه كجزء من المرحلة الثانية، تم وضع الأساس لمنشأة معالجة الغاز الطبيعي البرية في ميناء "فيليوس" في ولاية "زونغولداك" شمالي البحر الأسود قبل شهر ونصف. مضيفاً أن المرحلة الثالثة ستشمل إنشاء خطوط أنابيب تربط هاتين الوحدتين ببعضهما البعض.