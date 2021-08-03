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وزير الدفاع التركي: نحشد جميع قدراتنا لإخماد حرائق الغابات

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.08.2021 12:13
آخر تحديث في 03.08.2021 12:25
İHA İHA

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، أن وزارته تحشد جميع قدراتها وإمكاناتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لإخماد حرائق الغابات.

وأوضح أقار في اجتماع مع كبار القادة العسكريين، عبر اتصال مرئي، أن وزارة الدفاع تشارك في إخماد حرائق الغابات عبر الطائرات المسيرة والمروحيات وسفن الإنزال وسيارات الإطفاء والأفراد.

وتابع: "نقدم جميع أنواع الدعم ونحشد قدراتنا وإمكاناتنا بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لإخماد حرائق الغابات".

وشدد على أن القوات المسلحة دائما تحت تصرف الشعب التركي في محاربة الإرهاب ومكافحة الحرائق.

على صعيد آخر، أشار أنه نتيجة الكفاح الفعال والحازم ضد "بي كا كا" وأذرعه، بات التنظيم الإرهابي ينخرط في أعمال الكذب والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تركيا وحكومتها لديها القوة والقدرات لتضميد الجراح في أقرب وقت، لافتا إلى أن الوزارات المعنية تواصل العمل على تحديد أسباب الحرائق.

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